特朗普公开呼吁中国调查拜登 弹劾调查风暴越演越烈

美国总统特朗普周四再度请外国干预美国总统选举，他公开呼吁中国调查民主党政治对手拜登。特朗普这类要求已经导致了国会对他进行弹劾调查。
特朗普称，他认为中国和乌克兰都应该调查拜登及其经商的儿子亨特，并称弹劾调查是“欺骗”。拜登可望在明年大选中向谋求连任的特朗普发起挑战。
“顺便说一下，中国同样应开始对拜登家族展开调查。因为他们在中国发生的事情与在乌克兰的情况一样糟糕，”特朗普在白宫对记者表示。
特朗普及其私人律师朱利安尼没有提供他们认定前副总统拜登贪腐的证据。
被问到他是否已经要求中国国家主席习近平进行调查时，特朗普说：“还没有，但那肯定是我们可开始考虑的事。”
中国驻华盛顿大使馆未立即回覆置评要求。
由于美中正陷于激烈的贸易战，因此特朗普诉诸中国特别引人瞩目。 两国预定下周将在美国举行新一轮磋商。
这番有关中国的言论，加强了众议院民主党人推进调查是否该弹劾特朗普的决心。对特朗普进行弹劾调查的声浪起于一位匿名举报人的揭发，表示特朗普曾在7月要求乌克兰对拜登父子进行调查。
拜登的儿子亨特担任乌克兰一家油气公司董事时，美国和欧洲正试图拉拢乌克兰远离近邻俄罗斯。
一些共和党人士曾抨击拜登让其子在2013年搭乘空军二号副总统专机前往中国，亨特在中国有商业利益。
特朗普表示，民主党对他展开弹劾调查，是因为他们无法在2020年的总统大选中击败他。
“那是他们使出弹劾贱招的原因--他们知道他们赢不了，”特朗普表示。
尽管目前距离大选还很远，路透/Ipsos民调显示，假设在一对一的情况，特朗普小幅落后于包括拜登在内的主要民主党候选人。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost