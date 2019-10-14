新加坡经济勉强避免衰退 金管局三年来首次放宽货币政策

新加坡金管局周一一如预期放宽货币政策，为三年来首次，与此同时，新加坡经济勉强避免衰退。
与其他仰赖贸易的亚洲经济体一样，新加坡经济也因中美贸易战升级以及全球经济普遍减速而严重受创，该国制造业陷入萎缩，企业信心也受到拖累。
金管局通过设定政策汇率而非利率水平来管理货币政策，让坡元兑主要贸易伙伴的货币在一个秘而不宣的政策区间内上涨或下跌。
金管局称，将略微下调坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率，并维持汇率政策区间的宽度与中点不变。
坡元兑美元SGD=略涨。
“斜率略微下调。他们并未说政策中性，因此这表明斜率仍为正面，”巴克莱分析师Brian Tan表示。
“或许未来进一步放宽政策。我们的基本看法是，如果经济增长疲弱，那么他们必须再次行动，”Tan补充称。
上次新加坡金管局调降坡元NEER政策区间是在2016年4月，当时把斜率设为零，因经济增长和通胀前景均笼罩阴云。
周一公布的初值数据显示，新加坡第三季经济增长环比年率逊于预期，但避免滑入技术性衰退。
路透调查的11位分析师之前全都预期新加坡会顺应放宽货币政策的全球性趋势，因国际经济不确定性升温。
金管局去年两次提高政策区间的斜率，以抑制物价上涨压力，并强化本币汇率，这是其六年来首次收紧货币政策。
但中美久拖不决的关税之争，扰乱了许多仰赖贸易的经济体的全球供应链，其中包括新加坡。中国和美国是新加坡最大的两个出口市场。
制造业受创尤重，贸易紧张情势以及电子行业周期性低迷都带来压力。
预计新加坡政府将在明年大选前推出慷慨的预算案，执政党希望安抚那些感受到经济低迷之痛的选民。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost