新加坡金管局:经济放缓或即将结束

新加坡金融管理局(MAS)局长孟文能(Ravi Menon)表示，新加坡今年贸易和制造业的滑坡并未真正蔓延至其他领域，经济可能再过几个季度就会复苏。
孟文能接受外电访问时指出，目前放缓迄今主要集中在贸易和制造业。这并不意味不会扩散到经济的其他部门，而且扩散的可能性很大。这是当局正在认真考虑的一个风险。但是到目前为止，还没有这方面的迹象。
孟文能称，金管局的基本看法是目前周期在临近年底时就会触底反弹，并持续到明年。而假设前提是，经济的滑坡主要局限在贸易和制造业。他又相信复苏不会很强劲，称虽然预计处于负值的产出缺口不会扩大，但风险依然存在。
本月中旬，新加坡金管局3年来首次放松货币政策。孟文能表示，目前还有政策空间，当局仍然留有一些火力，倘若有必要就会准备动用。
新加坡金管局预计，今年的经济增速将在官方预测范围0至1%的中点附近，然后在2020年温和改善。
新加坡第三季经济避过陷入技术衰退，国内生产总值(GDP)按季年率增长0.6%，较市场预期的1.5%增幅为低。新加坡金融管理局略为下调新加坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率，是3年来首次放宽货币政策，符合市场普遍预期。（信报）
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