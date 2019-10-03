华为Mate 30手机失去手动安装谷歌程序的接口

彭博周二报导指出，华为新款手机Mate 30已失去手动安装谷歌Android应用程序的接口。
根据报导，安全研究人员John Wu周二发布一份博客文章提出解释，说明华为Mate 30 Pro用户如何手动下载及安装谷歌应用程序；美国将华为列为黑名单后，使其无法使用美制零部件及软件。
不过彭博指出，多位智能手机专家报告称，Mate 30设备已经无法手动安装Android应用程序；Mate 30手机可以相容于最新5G移动通讯网络。
美国总统特朗普领导的政府在5月中旬将华为纳入黑名单，指控该公司涉入危及美国国家安全的活动，华为方面则是予以否认；Mate 30是华为被列入黑名单之后推出的首款旗舰级手机。
在一份贴文中，Wu描写一项广为流传的在华为新设备上安装谷歌各项服务应用软件的方法，这得要靠来路不明的华为特定移动设备管理应用程序界面(MDM API)。
“尽管这个‘后门’要求用户的互动才可以启用，但这个利用华为特殊凭证的安装APP被给予了标准的安卓系统上所没有的特权，”他写道。
“华为操作系统的系统框架上有一个‘后门’，可以让获得许可的APP将部分用户APP标记为系统应用，尽管它并不实际存在于任何只读(唯读)分区里，”Wu说。
彭博报导，这个程序可以让Mate 30手机安装谷歌地图和Gmail等广受欢迎的APP，否则这些APP是不许安装的。
报导称，一个名为LZPlay、简单易用的允许用户在华为Mate 30 Pro上安装谷歌应用的APP，随着华为手机的上市同时出现，然而却在Wu的文章发表后消失了。报导指出，只有谷歌通过其SafetyNet的反滥用核查才能做出这样子的修改。
谷歌和华为暂未回复路透的置评请求。(路透社)
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