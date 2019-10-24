中国航天代表团美签受阻 中国称美国将签证问题“武器化”

中国外交部周三表示，美国将签证问题“武器化”，中国航天官员未能及时甚至根本没有获得美方的签证，无法参加在华盛顿举行的国际会议。这是中美两国紧张关系升级的最新迹象。
中国外交部发言人华春莹表示，中国航天代表团原本希望参加正在华盛顿举行的国际宇航联大会。
她表示，中国是大会的重要参与者，每年都派遣代表团与会。中国曾于2013年主办该会。
华春莹表示，中方在7月就提出签证申请，中国国家航天局代表团于10月12日前往美国驻华使馆面签，但直到会议开始那一天，中方代表团团长仍然没有获得美国签证。
“这导致中方代表团无法如期赴美参加今年宇航联大会的开幕式。”华春莹表示，并称还有几位代表团成员也没有获得美国签证。
美国使馆表示无法讨论签证个案，因为根据美国法律这些事属机密。美国国务院未立即回应置评要求。
在周一的国际宇航联大会，一个包括来自德国、俄罗斯、印度、美国、法国和日本等国航天机构负责人与会的专题小组中，中国国家航天局副局长吴艳华是唯一缺席的官员。
华春莹表示，这次中国国家航天局遭遇的赴美签证问题只是冰山一角。一段时间以来，美方对中方的学者、学生、企业界人士和科技人员等赴美频频采取拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施，阻挠中美之间正常的人文交流与人员往来，损害了中方人员的安全与合法权益。
她还表示，近期美方违反1947年《联合国和美国关于联合国总部的协定》中规定的义务，拒绝向多名俄罗斯和伊朗等国赴美出席第74届联大的代表团成员发放签证。
“美方把签证问题‘武器化’，一再藐视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作。”
华春莹表示，中国敦促美方认真反省，切实改正。(路透社)
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