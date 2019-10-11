美中贸易谈判牵头人结束第一天的谈判 有望达成有限协议

美中贸易谈判牵头人周四结束了两个月来首次磋商的第一天议程，企业团体对双方或许能缓和贸易战，且美国推迟原定下周上调关税表达了乐观看法。
美国财长努钦和贸易代表莱特希泽与中国国务院副总理刘鹤及其他中国高官在美国贸易代表办公室(USTR)总部举行了约七个小时的会谈。
“我们与中国进行了非常非常良好的磋商，”美国总统特朗普在谈判结束后对记者表示。他重申计划周五与刘鹤在白宫会面，这被视为是一个好兆头。
一位白宫官员表示，谈判进展非常好，“可能比预期更好。”
面带微笑的刘鹤乘坐一辆黑色凯迪拉克轿车离开USTR时向记者挥手，但未回答提问。双方周五将进行最后一天的谈判。
一名听取了中美双方简报的美国商会官员表示，尽管中美这两个全球最大经济体之间的摩擦不断加剧，但双方仍有可能就汇率和版权保护等问题达成较低层次的“初步成果”协议。
美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁Myron Brilliant对记者表示，谈判代表们正“试图找到一条通向更大协议的道路”，即在市场准入和争议较少的知识产权等问题上取得进展。
“我认为本周甚至有可能达成一项货币协议。我认为这可能促使美国政府决定在10月15日暂不提高关税。”
美国总统特朗普发动对中国的贸易战，要求后者进行全面的结构性改革；但北京方面已经表示，不愿意对管理中国经济的方式进行彻底调整。周四在被记者问到是否准备接受一个“较小规模的协议”时，特朗普没有回答并径自走开。
特朗普此前曾表示，他不希望达成有限的协议，宁愿坚持要求达成内容广泛的协议。
中美间针锋相对的关税战在近几个月持续升级，搅动金融市场并引发对全球经济衰退的担忧。
市场乐观预期协商至少会促成部分休战，提振股市上涨，标普500指数.SPX升0.64%，纳斯达克指数.IXIC涨0.6%。
**极大的诚意**
围绕贸易协商的人气本周稍早恶化，当时美国商务部把中国新疆地方公安局和视频监控设备公司海康威视(002415.SZ)及其他七家企业等28家实体加入贸易黑名单，理由是少数民族人权问题。
华盛顿还因同样的问题对中国部分官员实施签证限制，据称北京也在计划收紧对一些美国人的签证限制。
但据中国官媒报导，中方官员显示出通过协商以避免事态进一步升级的更大意愿。
新华社援引刘鹤的话表示:“中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。”
美国农业部通过其跟踪大宗交易的每日销售报告系统报告称，民间出口商向中国出售了39.8万吨美国大豆。自从对一些进口商给予购买美国大豆的关税豁免以来，中国进行了一系列采购以展现善意姿态。
农业部还证实，截至10月3日当周，美国向中国净出口大豆118万吨，猪肉出口创纪录，其中包括今年发货的1.881万吨，2020年的发货的12.3362万吨。[nL3S26V3TR]
**非核心问题**
双方在美国要求中国加强对美国知识产权的保护、停止网络盗窃和强迫美国企业向中国公司转让技术、限制产业补贴以及增加美国公司进入基本封闭的中国市场等问题上存在分歧。
预计此轮磋商不会解决谈判中最具争议的问题，因此未来可能需要就这些问题进行进一步磋商。
美国商会的Brilliant表示，讨论中的知识产权问题主要是涉及版权和商标侵权的“20世纪知识产权保护”，而不是保护数据流、计算机源代码和商业数据。
美中贸易全国委员会会长艾伦(Craig Allen)表示，此次讨论的汇率协议可能基于中美两国在2月份基本上达成的一项汇率协议，该协议将与中国此前在20国集团峰会上做出的避免为获得贸易优势而进行汇率操纵的承诺相一致。
“是时候推出这种东西了，”艾伦表示，他周三也同刘鹤会面。“这将是一项积极的举措，将使美国方面更容易签署协议。”(路透社)
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