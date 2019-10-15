华为称准备与印度签署“无后门”协议 以缓解安全疑虑

中国电信巨头华为在印度的主管周一表示，华为准备与印度签署“无后门”协议，以缓解安全疑虑。印度正在筹备推出新一代5G网络。
据印度电信部部长Ravi Shankar Prasad，印度将在3月前举行5G服务的波道拍卖。印度是全球按用户计第二大无线市场。
印度尚未开始5G测试，也并未决定允许或禁止华为参与测试运行。当前美国力主将华为排除在外，称其设备含有“后门”，使中国可以对其他国家进行间谍活动。中国予以否认。
华为印度执行长Jay Chen周一在印度移动大会(India Mobile Congress)期间接受采访时对路透表示，华为正在与印度方面密切沟通，以表明公司在5G解决方案、网络安全和中国情报法规方面的立场。华为在全球电信设备市场中占有28%的份额。
“我从一开始就相信，印度产业、印度市场将欢迎华为，因为我以本身独特的价值做出很多贡献，”Chen说。“我已准备好签署(无后门协议)。”
总部位于深圳的华为被美国、澳洲、新西兰等国家列入黑名单，同时还有其他国家仍在评估它们的立场。
印度电信运营商Bharti Airtel (BRTI.NS)和Vodafone Idea(VODA.NS)已使用华为、诺基亚(NOKIA.HE)和爱立信(ERICb.ST)，来建构2G、3G和4G网络，且先前曾强调让这三家业者都参与印度市场，以保持竞争、价格和服务品质的重要性。
“如果(印度)政府想的话，我们可以将源代码保存在一个代管帐户。”Chen表示，并补充说该公司也愿意在当地制造更多电信设备。(路透社)
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