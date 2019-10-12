中美达成第一阶段实质性贸易协议 特朗普称非常接近结束贸易战

美国和中国周五就第一阶段贸易协议达成一致，促使美国总统特朗普暂缓实施威胁将在下周二生效的上调对华关税举措，但官员们表示，该协议仍需形成文字，需要更多工作才能最终敲定。
这份涵盖农业、货币和知识产权保护某些方面的部分协议，是朝着解决这两个全球最大经济体之间长达15个月的关税战迈出的最大一步。这场关税战搅动了金融市场，扰乱了制造业，并拖累了全球经济增长。
不过，今天双方在宣布达成协议时没有包括很多细节，特朗普表示，可能需要五周时间来将达成的一致的内容形成文字。
“我们不会签署协议，除非我们看到并可以告诉总统，这已经形成文字了，”美国财长努钦表示。
美国总统特朗普在椭圆形办公室告诉记者，双方非常接近结束贸易战，他发表这番讲话时，中国副总理刘鹤就坐在办公桌对面。
“美国和中国之间有很多摩擦，现在双方相互表达善意。这是一件好事，”他说。
在特朗普发表上述讲话前，美国财长努钦和贸易代表莱特希泽与刘鹤率领的中方代表团在华盛顿进行了为期两天的高级别磋商。
努钦告诉记者，特朗普已经同意不实施原定于下周二生效的上调中国输美商品关税的计划。该计划将把2,500亿美元中国输美商品关税从25%提高到30%。
但莱特希泽表示，特朗普尚未就原定于12月生效的关税措施做出决定。
当被问及这些关税时，特朗普表示:“我认为我们将达成一项超越关税的伟大协议。”
特朗普此前曾坚称，他不会满足于达成一项部分协议，来为他为期两年的改变中国贸易、知识产权和产业政策的努力划上句号，他认为，中国这些政策让美国失去了数以百万计的就业机会。
美国主要股指盘中因寄望达成协议而大幅上扬，但在双方宣布达成协议后缩减了部分涨幅，标普500指数.SPX收高约1.1%。
**关税**
特朗普和中国国家主席习近平都计划参加11月16日在智利首都圣地亚哥举行的亚太经合组织(APEC)峰会。
在贸易争端期间，双方都对彼此数千亿美元的商品征收了关税，但近几天出现一些积极的迹象。
中国证券监管机构周五公布了一份明确的时间表，将首次取消外资对期货、证券和共同基金公司的持股限制。放宽外资进入该行业的限制是美国在贸易谈判中提出的要求之一。
中国政府此前曾表示，将按照自己的条件和进度进一步开放金融业。
周四，美国农业部证实，在截至10月3日的一周里，美国对中国的猪肉净出口为14.2172万吨，为有记录以来对这一全球最大猪肉市场的最大单周销售。(路透社)
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