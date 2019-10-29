美国将决定是否给华为和中兴贴上国家安全威胁的标签

美国政府官员周一对路透表示，美国联邦通信委员会(FCC)计划在11月投票，认定华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)对美国国家安全构成威胁，禁止利用85亿美元的政府项目资金从这两家公司购买设备或服务。
作为美国电信业监管机构，FCC还计划提议要求美国农村电信运营商移除并更换被贴上“国家安全威胁”标签公司的设备。该机构还计划要求运营商提供，将华为和中兴设备从现有网络中移除并替换掉所需的成本，并设立一个补偿计划，以弥补移除这些设备的成本。
这是美国政府禁止美国公司购买华为和中兴设备的最新举措。这些官员说，华为和中兴将有30天的时间来挑战FCC的国家安全风险认定。
FCC主席Ajit Pai于2018年3月首次提出，禁止利用FCC的通用服务基金(Universal Service Fund)来购买存在国家安全风险的公司的设备和服务，但没有点华为或中兴的名。该基金为在农村或通讯服务难以覆盖地区提供服务的营运商，以及图书馆和学校提供补贴。
FCC将提出的理由是，这些公司与中国政府和军方的关系，以及中国要求这些公司协助政府开展情报活动的法律，对美国国家安全构成了威胁。
美国国会一直在考虑立法，授权拨款至多10亿美元，帮助规模较小的和农村无线运营商更换网络中的中国公司设备。
美国一直在敦促各国不要让华为进入其5G网络，并声称华为的设备可能被北京用于间谍活动，但这家中国公司一再否认。
今年5月，特朗普签署了一项期待已久的行政命令，宣布全国进入紧急状态，禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司生产的电信设备。该行政令要求商务部与其他政府机构合作，在10月中旬之前制定一份执行计划。商务部尚未公布相关计划。
今年5月，美国政府将华为列入贸易黑名单，称这家中国公司参与了威胁美国国家安全的活动。(路透社)
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