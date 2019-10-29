美国将决定是否给华为和中兴贴上国家安全威胁的标签

美国政府官员周一对路透表示，美国联邦通信委员会 (FCC) 计划在 11 月投票，认定华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司 000063.SZ ) 对美国国家安全构成威胁，禁止利用 85 亿美元的政府项目资金从这两家公司购买设备或服务。





作为美国电信业监管机构， FCC 还计划提议要求美国农村电信运营商移除并更换被贴上 “ 国家安全威胁 ” 标签公司的设备。该机构还计划要求运营商提供，将华为和中兴设备从现有网络中移除并替换掉所需的成本，并设立一个补偿计划，以弥补移除这些设备的成本。





这是美国政府禁止美国公司购买华为和中兴设备的最新举措。这些官员说，华为和中兴将有 30 天的时间来挑战 FCC 的国家安全风险认定。





FCC 主席 Ajit Pai 于 2018 年 3 月首次提出，禁止利用 FCC 的通用服务基金 (Universal Service Fund) 来购买存在国家安全风险的公司的设备和服务，但没有点华为或中兴的名。该基金为在农村或通讯服务难以覆盖地区提供服务的营运商，以及图书馆和学校提供补贴。





FCC 将提出的理由是，这些公司与中国政府和军方的关系，以及中国要求这些公司协助政府开展情报活动的法律，对美国国家安全构成了威胁。

美国国会一直在考虑立法，授权拨款至多 10 亿美元，帮助规模较小的和农村无线运营商更换网络中的中国公司设备。





路透今年 6 月报导称，约有 12 家依赖华为和中兴通讯提供的廉价交换机和设备的美国农村电信运营商，正在与爱立信 ERICb.ST ) 和诺基亚 NOKIA.HE ) 进行磋商，以更换其网络中的中国设备。





美国一直在敦促各国不要让华为进入其 5G 网络，并声称华为的设备可能被北京用于间谍活动，但这家中国公司一再否认。





今年 5 月，特朗普签署了一项期待已久的行政命令，宣布全国进入紧急状态，禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司生产的电信设备。该行政令要求商务部与其他政府机构合作，在 10 月中旬之前制定一份执行计划。商务部尚未公布相关计划。

今年 5 月，美国政府将华为列入贸易黑名单，称这家中国公司参与了威胁美国国家安全的活动。 ( 路透社 )





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