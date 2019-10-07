李显龙：亚洲国家依赖稳定的中美关系 不乐于选边

近日，新加坡总理李显龙接受美国有线新闻网（CNN）时评类节目专访时表示，如果不得不在美国和中国之间做出选择，亚洲大多数国家将会“非常不高兴”。他强调说，“我们所有人都依赖于稳定的中美关系”，若中美之间的良性关系被破坏，对全世界都不利。
据新加坡《海峡时报》7日报道，上个月到美国进行工作访问期间，李显龙接受CNN主持人法里德·扎卡利亚（Fareed Zakaria）专访。李显龙在美国当地时间6日早些时候（北京时间6日22时）播出的访谈中指出，美国在亚太地区的条约盟友——日本、韩国、菲律宾、澳大利亚、新西兰和泰国，他们最大的贸易伙伴都是中国，要求这些国家“选边站”会使他们处于困难境地。
“新加坡，我们不是（美国的）盟友，我们是美国的亲密伙伴，但中国是新加坡最大的贸易伙伴，两国贸易联系也比与美国的更大。”他说。
访问纽约期间，李显龙还会见了美国总统特朗普。在被问及是否有向特朗普传达对“美国撤出亚太会将势力范围让给中国”的担忧时，李显龙回应说，他不认为美国会撤出：“美国正在非常非常积极地与中国接触，这不是一个愉快的接触，但美国并没有退出该领域。”
“我们希望在亚洲看到的是，美国不仅积极地与中国，而且还与其他亚洲国家积极合作……通过合作性和建设性的方式使这些国家与中国建立经济联系，同时与美国保持经济联系以及其他联系。”李显龙接着说道。
他还强调：“如果中美关系不稳定、不友好，我们所有人都很难做到这一点。我们会面临‘选边站’的巨大压力，这将是一个非常痛苦的选择。”
“我们所有人都依赖于稳定的中美关系，日益密切的中美经济合作，投资、贸易以及人才和思想的流动。”但是，“现在的发展趋势，这种良性趋势正在被破坏，甚至可能被扭转，这对世界不利。”李显龙称。
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