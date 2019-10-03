美国将对欧盟飞机及其他商品加征关税 贸易战线拉长

美国周三获准就欧盟对空中客车(Airbus)非法补贴一事对欧洲价值75亿美元的商品征收进口关税，在全球经济蹒跚之际，此举有触发欧美贸易战之虞。
这项世界贸易组织(WTO)做出的裁决，使得一项15年来有关对飞机巨擘非法补贴的企业争端成为全球尖锐贸易关系的焦点，继中美贸易战后再添事端。
美国贸易代表办公室(USTR)的一名官员表示，美国的回应是打算自10月18日起对欧盟飞机加征10%关税，对农产品和工业商品等其他欧洲商品征税25%。
该官员认为这项裁决对美国来说是“重大胜利”，并表示USTR将在周三稍晚公布对欧盟商品征税的清单。
但飞机关税将不适用于飞机零部件，这将避免空中客车(AIR.PA)在阿拉巴马州装配工厂的生产成本上升，也不会影响波音(BA.N)在美国飞机生产中使用欧洲零部件。
WTO仲裁员称，由于欧洲政府对空客提供廉价贷款，已使波音损失相当于一年75亿美元的销售并破坏了部份最大型波音飞机的交货。
WTO的裁决允许美国对等值欧盟商品征税，但禁止对欧洲金融服务施加任何报复。这项裁决证实了路透上周报导提到的数字。
这只是欧美双向争端的一部分，外交界人士和贸易专家预计这场争端将导致欧洲明年也向美国输欧商品征收关税，理由是波音受国家补贴。
特朗普政府要求WTO召开紧急会议，授予其在10月中征收关税所需的正式批准。
今年稍早，美国贸易官员提出了250亿美元的欧洲输美商品清单，包括飞机到直升机、酒类、起司(乳酪)及奢侈品等。一位USTR官员表示，那些非空客财团一员的欧盟国家，像是意大利，其商品仍将被列为征税目标，因为欧盟国家全都要为此负责。
周三稍早已因全球经济增长放缓担忧而下跌的欧股，全面跌势加剧，因该裁决点燃了对已然疲弱的欧洲经济的担忧。泛欧STOXX 600指数收低2.7%，为2018年12月以来最差单日表现。
空客股价收跌2%。
美股周三创下近六周来最大单日跌幅，此前就业和制造业数据表明中美贸易战对美国经济的打击与日俱增。
WTO预定明年初就欧盟每年可对美国输欧商品征收关税的幅度做出裁决。
德国总理默克尔表示，WTO的决定将给空客带来压力。空客总部在法国，但也是德国最大的工业雇主之一。
在WTO争端解决机构(DSB)正式采纳仲裁报告后，美国才能开始课征关税，这个过程预计将需要10天到四周的时间。
该机构下次会议预定是在10月28日，但应华府的要求开会日期可能提前到10月14日。(路透社)
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