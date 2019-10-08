中美副部级贸易磋商启动 双方毫无让步迹象

中美副部级谈判代表周一启动了新一轮磋商，旨在解决两国长达15个月的贸易战，但双方都没有显示出任何让步的迹象。
在财政部副部长廖岷的带领下，约30名中国官员进入美国贸易代表办公室进行为期两天的磋商，随后双方贸易谈判牵头人将进行两个多月来的首次磋商。
白宫方面正式证实，由中国国务院副总理刘鹤、美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦参加的双方贸易牵头人磋商将于周四开始。
”双方将寻求在过去几周的副部级磋商的基础上继续向前推进。磋商议题将包括强制技术转让、知识产权、服务、非关税壁垒、农业和协议执行等，“白宫发言人格里沙姆在一份声明中表示。
福克斯财经频道的一名记者在推特上称，中国商务部表示，中国准备就双方达成一致的磋商部分与美国达成协议，并准备制定一份时间表，以便明年解决贸易协议中更棘手的问题。
美国总统特朗普周一对本周中美贸易谈判表示乐观，但他补充称，他不会满足于达成部分协议。
特朗普表示，他认为中国“是来达成协议的”，美国将看看能否达成协议。与中国达成贸易协议的可能性很大。
本轮磋商开始的时间恰逢美国计划将价值2,500亿美元的中国输美商品关税从25%上调至30%前一周。美国总统特朗普表示，如果谈判没有进展，关税上调将生效。
双方在美国提出的多项要求上一直存在分歧，这些要求包括，中国加强对美国企业知识产权的保护、停止网络盗窃和强迫美企向中国公司转让技术、停止产业补贴以及改善美国企业进入基本封闭的中国市场的准入条件等。
于7月下旬举行的上一轮双方牵头人级磋商未能在农产品采购或实质性问题上取得进展，之后特朗普宣布了新一轮关税。
**购买大豆，投资流动**
随着周一谈判的展开，美国农业部周一公布，向中国出口更多大豆，这是在美中两国进行高级别贸易磋商之前，中国这个全球最大大豆进口国进行的一系列采购中的最新一批。自9月初以来，中国已预定了约350万吨美国大豆。
白宫国家经济委员会主任库德洛对福克斯新闻频道表示，“最近来自北京的一些声明比较积极。他们一直在市场上购买一些美国农产品——大豆、猪肉、小麦和其他东西。这是一个好迹象，”
他表示:“在本周末前，与中国的谈判可能会取得一些额外进展。”
路透和其他媒体上月底报导，特朗普政府正在考虑限制美国投资组合资金流入中国的方法，包括可能将中国公司从美国证券交易所摘牌——此举将标志着世界上最大的两个经济体之间的争端重大升级。
但库德洛周一表示，将中国企业摘牌“不在讨论范围之内”，尽管白宫已经成立了一个“研究小组”来研究投资问题。
“实际上，我们关注的是保护投资者，保护美国投资者……透明度和对一些法律的遵守，”他援引来自交易所的抱怨表示。
**弹劾和香港问题令事态复杂化**
最近几周，美国民主党人针对特朗普要求乌克兰调查民主党总统候选人拜登之子的商业交易的问题展开弹劾调查，这使美中贸易形势变得更加复杂。
特朗普上周还公开要求中国调查拜登。
美国国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)周一表示，无论是弹劾调查还是特朗普要求北京调查他的政治对手，都不会软化美国的谈判立场。纳瓦罗对National Public Radio表示，特朗普想要与中国要么达成一项重大协议，要么根本就不达成协议。
另一个让形势变得复杂的因素是美国对香港抗议活动的支持。特朗普明确将贸易谈判与北京处理香港抗议和维护香港权利联系起来，中国认为这种立场是对其主权的干涉。
美国职篮联盟(NBA)休斯顿火箭队的一名官员周一在推特上支持香港抗议者，引发了中美之间新的冲突点。在火箭队总经理Daryl Morey发推文“为自由而战，支持香港”之后，中国中央电视台取消了火箭队的比赛转播，两家中国赞助商也暂停了与火箭队的业务联系。
他迅速删除了这条推文，并向中国球迷道歉。中国篮球明星姚明在火箭队打球的那些年里，火箭队在中国有大批拥趸。(路透社)
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