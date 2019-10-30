美国商务部正评估电信供应链规则 华为或成箭靶

美国商务部一名官员周二表示，商务部正在 “ 考虑和评估 ” 执行白宫一项行政令的相关规则，此举料为禁止中国华为进入美国电信业供应链铺平道路。





相关规则本应 10 月稍早出炉，将实施白宫此前宣布的电信业供应链进入国家紧急状态，并可能被华府用来收紧对电信设备巨头华为的压制。





商务部官员 Eileen Albanese 在华府一项活动中表示， “ 正在考虑和审查 ” 相关规定，不过并未提供时间表。她补充表示，这些规定 “ 还没有全部准备好 ” 。





白宫在 5 月份责成商务部制定相关规则，这些规则料明确规定企业参与电信业供应链的新要求。同一天，商务部也以国家安全疑虑为由，将华为列入所谓的 “ 实体清单 ” 。美国政府也禁止美国企业在没有获得特别许可的情况下向华为出售产品。





尽管高级官员鼓励美国企业申请许可，承诺允许向华为出售可轻松替代、又不影响美国国家安全的产品，但商务部迄今仍未对其收到的 200 多份许可申请给出回复。





Albanese 表示，许可申请仍在进行中，但拒绝就发放许可给出时间表。





一些中国问题观察人士认为，华为是中美两国贸易战的棋子，特朗普政府希望通过制裁中国最成功的跨国企业之一来迫使中国做出让步。





** 猛烈打击 **





对中国窃取美国科技的担忧促使国会去年通过一项立法，要求商务部制定新的规则，强化向对手出口新兴和基础技术的规定。





商务部去年底就制定新兴科技出口规则向公众征询意见，但尚未发布提议。商务部目前尚未就制定基础技术出口规则征询公众意见，而这类基础技术被认为是芯片生产的关键。





Albanese 还说，商务部将 “ 很快 ” 提出新兴技术出口规则，她的部门希望年底前提出基础技术规则，之前先征询公众看法。





但她提醒不要因 “ 目光短浅 ” 而制定出过于严苛的规则，以致来自海外客户的收入断绝，而这些收入可以使美国企业保持在技术最前沿。





“ 我们必须采取非常均衡的立场，运用所有我们可用的工具，但不能猛烈打击， ” 她并称这么做可能把美国企业逼往海外。 ( 路透社 )





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