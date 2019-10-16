美众院表决通过《香港人权与民主法案》

美国国会众议院周二表决后通过《香港人权与民主法案》、《保护香港法案》及《与香港并肩决议案》合共三项法案，稍后将提交予参议院审议。
香港「反送中」运动持续逾四个月，有激进示威者发动暴力抗争活动，警方则采取驱散人群和压制行动，事件受到美国国会跨党派议员高度关注，加快《香港人权与民主法案》( Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019，简称《人权法案》)的立法进程，参众两院在6月提出《人权法案》，两院的外交事务委员会9月25日相继通过各自法案版本，排期在大会审议。
《保护香港法案》(Protect Hong Kong Act)的条款涉及禁止美国向香港警方出售人群管制及防暴设备。至于《与香港并肩决议案》(Stand with Hong Kong Resolution)，则涉及支持香港人的示威权。
参议院已排期审议
相关法案的立法进程在众议院进入快速通道，在「搁置辩论规则」(suspension of rules)情况下获得审议，即法案不存在争议，获得至少三分之二议员支持即通过。在全院的审议辩论限时40分钟，内容上不会有新修订，并以口头方式表决。
根据众议院外交委员会早前通过的法案版本，美国总统要在法案通过后180日内，以及未来每年，要点名及制裁侵害香港人权的人士，制裁手段包括冻结资产，以及令被制裁的人以及他们的直系亲属无资格取得签证入境美国，或享受任何「移民与国籍法」(Immigration and National Act)；国务卿则要每年评估香港自治情况，并就香港是否仍然符合特殊待遇，向国会提出认证(certification) 。
参议院版本《人权法案》已排期审议，若参议院都通过，法案就会交予总统特朗普签署，并正式生效。
一批港人本周一晚上在中环举行《香港人权与民主法案》集气大会，支持美国国会通过《人权法案》，为本港《禁蒙面法》实施以来首次合法集会。大会筹委会表示，近20万市民参加本次集会，警方则称最高峰时有25200人参与。（信报）
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