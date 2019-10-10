蔡英文双十讲话将呼吁团结坚守自由民主

台湾总统蔡英文今日将在双十庆典上发表讲话，揭示下阶段台湾的3个目标，要重振台湾人的自信，让台湾成为世界不可或缺的台湾。
据中央社报道，蔡英文将提出3项目标分别是，第一，让全体国民团结在自由民主旗帜下，捍卫主权；第二，持续壮大台湾，强化经济实力，让人民富足国家强盛；第三，走向世界，让台湾在国际舞台上抬头挺胸，勇敢自信。
今年的双十庆典以「携手世界．台湾耀飞」为主题，蔡英文的讲话主题为「坚韧之国前进世界」。蔡英文讲话中将提到，台湾当前所面对的是空前变动的世局，除了国际经贸情势变化，政府正全力因应之外，大陆今年开始推动的「一国两制台湾方案」，配合文攻武吓的威胁，也冲击了区域情势安定。
蔡英文亦将提到，面对大陆的种种进逼，作为印太区域守护民主价值的第一道防线，除了善尽国际义务，结合理念相近国家共同确保台海的和平稳定，而当务之急，台湾人更必须团结，以对话和共识，让台湾在正确的道路上继续前进；必须坚守自由民主价值，为下一代保障得来不易的自由；必须持续壮大台湾，让台湾在过去3年产业升级转型、国际多元布局下站稳的发展脚步，更大步向前。（信报）
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