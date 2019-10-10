苹果下架香港抗议者用来追踪警方位置的app

苹果(AAPL.O)周三下架了一款香港抗议者用来追踪警察动向的app，称这款应用违反了其相关规则，因为它被用来伏击警察，而且犯罪分子可用其寻机危害居民。
本月稍早，苹果曾拒绝这款名为HKmap.live的即时地图app在其应用商店上架，但上周改变了主意。中国人民日报为此发表了一篇措辞严厉的评论文章，谴责苹果的这种行为。
苹果发表声明称，很多香港客户就这款地图app联系了苹果公司。苹果称立即对其使用情况展开了调查，发现其“被用来危害香港的执法和居民”。
“这款app显示警察所在位置，我们与香港网络安全与科技罪案调查科确认过，该app已被用于针对并伏击警察，威胁公共安全，罪犯用它确定哪些区域没有警察部署，就去伤害那里的居民，”声明称。
根据苹果的规则和政策，如果发现存在协助非法活动或威胁公共安全的情况，达到其标准在App Store上架的app有时也会在发布后下架。
2011年时，苹果就曾修改App Store，移除显示执法官员未事先发布的酒驾检查点的app。(路透社)
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