美日贸易协议美农获TPP成员国同等待遇

美国总统特朗普在白宫为美日双边贸易协定最终文本主持签署仪式。根据协议文本，美日新的贸易协议中，日方将向价值逾20亿美元的美国猪肉和牛肉分阶段降低进口关税，从而使其获得目前日本给予11个跨太平洋伙伴关系协定(TPP)国家相同的准入待遇。
逾两年半前，特朗普下令美国退出TPP，此举使美国农户和食品生产商在日本市场，与澳洲、纽西兰和加拿大等国产品竞争时居于劣势。美日双边贸易协议旨在通过减少日本对这些产品的进口关税，实现公平竞争的环境。
美国贸易代表办公室(USTR)称，根据该协议日本将立即取消对约13亿美元美国食品和农产品征收的进口关税，包括扁桃仁、蓝莓及核桃等。另有价值30亿美元的产品将从分阶段关税取消中获益，与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)中规定的准入条件保持一致。这部分产品包括加工猪肉、牛杂、冻禽、酒类及冷冻土豆等。
该协议将恢复对美国小麦的国别免税配额，将在6年内增至15万吨，与TPP的额度一致，日本将把对美国小麦征收的关税下调45%，至与TPP国家相同的水平。（信报）
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