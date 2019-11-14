阿里巴巴启动香港上市发股计划 拟筹资134亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)无惧香港社会动荡，周三启动赴港上市售股计划，拟筹资134亿美元用于扩张计划。
据路透看到的投资条款清单，该股将于11月26日开始在香港交易。
阿里巴巴在周三纽约交易时段期间公布了招股书，开始接受机构投资者申购。
661页的招股书草案显示，阿里巴巴计划将所募集的资金用于投资网上订餐平台饿了么以及旅游出行服务平台飞猪。该交易有望成为全球最大的跨境第二上市交易。
该公司还将投入更多资金发展优酷，阿里巴巴称，优酷是中国领先的在线视频服务平台之一。
阿里巴巴此次在香港发股给该城市带来提振。该交易有望成为香港九年多来规模最大的交易。
香港已陷入10年来的首次衰退，受持续五个多月的街头抗议以及围绕美中贸易战的担忧拖累。
据两名直接知情人士称，面向机构投资者的累计投标将持续一周，定价将在11月20日或该日期前后进行。
其中一位知情人士说，面向散户投资者的最高发行价将在下周宣布。
这些知情人士无法具名，因为相关信息尚未公开。
招股书表示，阿里巴巴也有意增加云计算与机器学习的投资。
一名熟知交易内情的消息人士表示，阿里巴巴有信心能够克服香港金融市场因示威活动所引发的负面情势。
Atlantic Equities分析师James Cordwell对此表示认同，并称美中贸易战在未来几周达成协议的可能性升高，对阿里巴巴现在的第二上市行动有所帮助。
他表示，尽管增股可能给股价带来压力，但长期来看此举可能有助于阿里巴巴扩大投资者基础。
这项交易原本预计最多筹资150亿美元，不过现在有5亿股新股将于上市时发售。如果将绿靴(超额配股权)包含在内，这次发售最多可能筹得134亿美元。
这样的发股规模将令阿里巴巴在纽约交易所上市的股份稀释掉2.8%。投资者将能够在香港和纽约两地交易。
阿里巴巴股价周三在美国收低2.40%，报182.48美元。
根据Dealogic数据，阿里巴巴此次售股筹资134亿美元将成为全球最大的跨境第二上市案。
阿里巴巴2014年在纽约首次公开发行(IPO)时，筹得250亿美元创下了全球规模最大的IPO纪录。但这个纪录可能很快被沙特阿美改写。
沙特阿美IPO案预计在未来几周内定价，筹资规模料将介于200亿至400亿美元之间。(路透社)
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