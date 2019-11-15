美国司法部长称华为与中兴“不可信任” 且构成安全风险

美国司法部长巴尔(William Barr)宣称，中国的华为技术有限公司和中兴通讯(000063.SZ)“不可信任”，给这两家公司贴上安全威胁的标签，并支持禁止美国乡村无线运营商使用政府资金从二者购买设备与服务的提议。
美国联邦通讯委员会(FCC)将于11月22日进行表决，并且建议要求运营商撤掉或替换华为与中兴的设备。巴尔在致FCC的信中说道，“他们过去的表现以及中国政府的所作所为表明，华为和中兴不可信任。”这封信于周四公开。
他补充称，“我们不应该发出华为与中兴不构成集体安全风险的信号，因为他们的行为说明他们正是这样的公司。”
华为和中兴暂未予以置评。
巴尔指出，联邦检察官指控华为违反美国对伊朗的业务禁令、进行银行欺诈、破坏司法及窃取贸易机密。中兴在2017年认罪，承认向伊朗非法输送约3,200万美元美国商品。
美国联邦通讯委员会(FCC)主席Ajit Pai表示，该委员会“不能忽视中国政府将寻求利用网络漏洞进行间谍活动、插入恶意软件和病毒、以及其他破坏我们关键通信网络的风险”。
此举是美国为了禁止美国企业购买华为和中兴设备而采取的最新举措。华为上周表示，“在30年的业务生涯中，华为在其运营的170个国家从未发生过重大安全事件”。(路透社)
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