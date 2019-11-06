爱荷华？ 希腊？ 习特会选址成为贸易协议新问题

美国总统特朗普说，他和中国国家主席习近平会在爱荷华州签协议。爱荷华州与习近平有着历史渊源，而且将会因为中国增加美国农产品采购而受益。
而另一方面中国一位官员表示，北京提出希腊会晤的可能性。习近平将于周日抵达希腊，之后他将前往巴西参加将于11月13日开始的主要新兴市场国家峰会。
知悉在美国贸易谈判情况的多位消息人士称，希腊的可能性不大。希腊政府官员表示，到目前为止，还没有迹象表明习近平在访问期间有举行签署仪式的意向。
多位美国消息人士称，双方可能选择夏威夷或阿拉斯加等相对中间的地方。
“有人建议在阿拉斯加，也有人建议在夏威夷。我敢肯定中国会建议在中国的某个地方，”美国商务部长罗斯在11月4日对彭博电视说，并称“这应该是整个谈判中最容易的部分”。
在签署地点问题上缺乏共识，也反映出谈判的不稳定性。最终细节尚未敲定，包括执行机制和对中国的关税减免幅度。
这也反映出签署地点的选择或许带有政治色彩。贸易专家称，经过16个月的公开对峙和针锋相对的关税后，两国领导人都不想在国内或外国对手面前示弱。
爱荷华州将是特朗普政府的首选地，因为这个支持特朗普的农业州迫切希望与中国达成贸易协议。贸易协议有望增加在贸易战中受损的美国大豆、猪肉和其他农产品出口。(路透社)
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