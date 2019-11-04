摩通:新加坡外汇存款近月显著增加

摩根大通表示，最近数月新加坡银行业的外汇存款显著增加。
本港反修例风波自6月爆发以来，示威抗议活动愈演愈烈，有不少分析认为香港的竞争对手新加坡是受惠者。摩根大通亚洲(日本除外)金融研究研究主管Harsh Modi接受美国电视频道CNBC访问时表示，无法确定有资金从香港外流至新加坡，但承认新加坡银行体系的外汇存款，在过去两、三个月大幅增加，预料来自金融部门的资产流动将有所转向。
Modi指出，真正问题是投资者是否考虑新加坡抑或香港，作为停泊资金的全球枢纽，而近日他们似乎更倾向认为于新加坡。
Modi续说，摩通对新加坡银行业最大的担忧是香港资产质素相关的业务，即是与香港企业相关的坏账造成的信贷风险。在新加坡三大银行中，他对大华银行(United Overseas Bank)看法较正面，因该行于香港业务最少，而星展及华侨银行则均在香港有零售银行业务。
新加坡金融管理局(MAS)局长孟文能(Ravi Menon)早前接受外电访问时表示，近月投资者对当地资产配置查询增加，亦有少量香港资金流入新加坡，但幅度并不显著。（信报）
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