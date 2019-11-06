伊朗扬言将向离心机注入气体 美国称向错误方向迈出一大步

美国称伊朗此举是“向错误方向迈出的一大步”，并表示伊朗政府并没有让人信服的理由来扩大其铀浓缩计划。
根据2015年伊朗与世界大国达成的协议，伊朗同意把福尔多变为一个“核子、物理和技术中心”，那里的1,044台离心机将被用于铀浓缩以外的目的，诸如生产稳定同位素等。稳定同位素在民用领域有广泛的应用。
伊朗政府已经同意限制其核计划，换取国际社会解除对该国的多数制裁。不过自美国总统特朗普在2018年5月退出协议，并恢复制裁后，伊朗已逐步降低了对该协议的遵守程度。
“从周三开始，将向福尔多离心机注入气体，这是我们降低对协议核承诺的第四个步骤之一，”鲁哈尼在电视讲话中说。
伊朗驻国际原子能机构(IAEA)特使Kazem Gharibabadi说，伊朗已告诉该机构将于周三开始向福尔多离心机中注入六氟化铀(UF6)。
“IAEA被要求派出检查员监督这一过程，”国营电视台引述Gharibabadi的话称。IAEA监督德黑兰对协议的遵守情况。
美国国务院发言人Morgan Ortagus表示，“我们完全支持IAEA在伊朗执行其独立核查任务，并期待IAEA对任何事态发展的报告，”并称华盛顿将继续对德黑兰施加经济压力，直到其改变做法为止。(路透社)
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