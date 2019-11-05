泰国称RCEP协定有可能在2020年签订 打造全球最大贸易区

泰国周日表示，东南亚国家致力于在2020年2月底之前签订协议，打造有可能成为全球规模最大的贸易区，即便印度提出的新要求让这个得到中国支持的进程遭遇打击。
周末在曼谷举行东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)峰会之前，各方曾寄望今年能够结束16国参与的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)协商。
但周日晚间发表的东盟主席国最终声明称，东盟欢迎“各国致力于在2020年签订RCEP协定”。
“这将极大地促进开放、包容和基于规则的国际贸易体系以及价值链的扩展。”
中美贸易战也为达成协议带来了新动力。贸易战已导致地区经济增速降至五年来最慢。
“早日完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判，为东亚经济一体化奠定基础。”中国外交部在总理李克强与东南亚领导人会面后所发出的声明称。
但印度总理莫迪在与东南亚领袖的一场会议致开幕致词时，对RCEP谈判只字未提，只是说重新检讨印度与东盟之间现有的贸易协议。
穆迪在与泰国、印尼领导人会面后发布的推文中也没有提到RCEP。这个贸易区涵盖16个国家，占全球GDP的三分之一和全球近半数人口。
东南亚国家原本希望至少能在周一宣布一项临时协议。
但印度一直担心中国商品涌入印度。知悉新德里谈判的一位人士说，新要求是上周提出来的，但“很难满足”。
**贸易战的影响**
泰国政府发言人Narumon Pinyosinwat周日对记者表示，谈判代表到周日晚上还在进行磋商，希望达成协议。
“我们尚未达成结论。一旦有结论，就会宣布。”她说。“各国商务部长仍在就一些问题进行讨论。协议的签署预计在明年2月左右。”
泰国总理巴育在东盟峰会周日正式开幕时表示，RCEP协定所涵盖的16国应在今年达成协议，以刺激经济成长、贸易和投资。
他强调本地区的“贸易摩擦”和“地缘战略竞争”的风险。
一些国家提出了在不包括印度的情况下继续向前推进的可能性，建立一个也包括日本、韩国、澳洲和新西兰的贸易协定。
但泰国商务部长Jurin Laksanawisit周日对路透表示，印度并未退出。
美国今年决定向峰会派出低级别代表，此事引发该地区的忧虑，担心不再能够依靠美国来制衡中国日益增强的地区影响力。
泰国发言人表示，原定美国和东盟领导人举行的会晤，改为代表东盟10国的三位领导人与美国代表进行会晤。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost