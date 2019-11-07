任正非:没有美国 华为亦能生存

华为创办人任正非扬言，没有美国，华为也能生存下来，暗示华盛顿政府针对该公司的行动不会奏效。
任正非接受《华尔街日报》访问时表示，对中美贸易谈判并不关心，华为不是贸易战的一个因素，与美国没有冲突，因该公司在美国几乎没有业务往来。
他续称，不指望美国把华为从实体名单中移除，美方也可以永远把华为放在上面，因为没有美国，华为也能生存。至于华为要将5G技术授权给美国的决定是完全真诚的，美国有望因此在3年内赶上华为。
被问及华为能否确定其全球近20万员工中没有一个人代表政府从事间谍活动时，任正非提到了该公司的规定，强调华为不允许违规，如果有员工做了这样的事，将会受到严厉惩罚。
今年5月，美国把华为列入美国商务部实体名单，禁止多家美国供应商与华为进行业务往来。华为也成为了贸易战的一个核心问题，北京方面坚持要求，将解禁华为作为达成任何协议的条件。
任正非最初预计，列入黑名单将对今明两年的收入造成300亿美元拖累。不过该公司已公布，今年首三季收入增长24%。
华为目前已经采取行动寻找替代供应来源，同时也在自主开发晶片和软件。该公司去年从美国供应商购买了110亿美元的技术，包括从谷歌母公司Alphabet和微软(Microsoft)购买软件，以及从一些厂商购买晶片。
华为指出，公司正打造不含任何美国技术的5G网络全线产品组合，每月将生产5000个基站。（信报）
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