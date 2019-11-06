德国政府仍可能禁止华为参与5G网络建设--德国防部长

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)周二称，出于安全方面的考虑，德国仍可能决定将中国电信设备供应商华为排除出该国第五代数据网络(5G)的建设。
克兰普-卡伦鲍尔在德国商报(Handelsblatt)组织的一次网络安全会议上表示，将任何风险降至最低很重要。
她并称，德国政府目前正在制定5G安全标准，以阻止外国政府获取德国重要基础设施的渠道。
“如果做不到的话，那我们就只好禁止华为参与，就像其他国家那样，”她表示。克兰普-卡伦鲍尔是总理默克尔的亲密盟友。
这些言论是迄今为止最强有力的信号，表明德国政府将对华为采取更为强硬的态度，并可能将华为至少排除在5G网络部分领域之外。
周一时，德国外交部长马斯(Heiko Maas)就华为是否能够参与德国5G网络的开发和建设提出质疑。
上个月德国官员证实，德国决定为下一代电信设备供应商提供一个公平竞争的环境，德国新的安全规则手册将不会把中国华为排除在该国5G移动网络设备供应商的行列之外。
美国一直向其盟国施压，敦促他们停止使用华为产品，尤其是其关键的5G网络产品，担心可能被用来从事间谍活动。(路透社)
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