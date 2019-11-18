新西兰Spark将华为留在供应商名单中 但诺基亚是首选

新西兰电信与数字服务提供商Spark New Zealand(SPK.NZ)周一称，已放弃只依靠中国华为来推出5G服务的计划，但将把华为留在三家优选设备供应商名单上。
Spark称，作为其分阶段实施策略的一部分，将与诺基亚(NOKIA.HE)合作推出5G服务，并且已经获得新西兰政府批准。
Spark称，三家优选供应商包括诺基亚、三星电子(005930.KS)和华为。但它还没有就使用华为或三星设备提交申请。
该公司使用华为设备的计划曾在2018年11月遇到重大阻碍，当时新西兰情报部门以国家安全风险为由否决了Spark使用华为设备的提议。
“我们还没做的是为华为另外提出申请，”Spark表示。
“我们若希望开始使用他们的设备，作为多家供应商作法的一部分，我们将会另外提出申请，”该公司在电子邮件中表示。
澳洲政府也禁止华为为其5G移动网络提供设备，理由是存在遭受外国干预的风险。
Spark表示，将在圣诞节前在新西兰南岛的五个地区推出5G宽带服务，并自2020年中起在主要中心区推出。(路透社)
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