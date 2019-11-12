阿里巴巴“双11”销售总额为384亿美元 再创纪录高位

中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)周一表示，截至0831 GMT，今年“双11”购物狂欢节的销售额突破300亿美元。这相当于美国同行亚马逊(AMZN.O)第三季度网店销售额的逾八成，并齐平阿里巴巴去年“双11”的销售额。
阿里巴巴稍后表示，“双11”活动的成交总额为2,684亿元人民币(384亿美元)，在这个活动举办的第11个年头再次刷新纪录。
不过分析师称，“双11”全天的销售额增幅可能不及去年，因在中国经济增速或创下历史低位之际，中国整体电商行业放缓。
“双11”活动是评估中国消费者信心的指标；由于阿里巴巴计划本月在香港上市，发行价值150亿美元的股票，“双11”也成为该公司对外展示的窗口。已在美国上市的阿里巴巴已经斥巨资用于业务多元化，不过仍有逾五分之四的营收来自电商。
**明星开场**
阿里巴巴市值为4,860亿美元。今年双十一狂欢从美国流行天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)的现场表演开始，随后有超过1,000种品牌进行直播营销。
阿里巴巴称，双十一开始1分8秒后成交额就达到了10亿美元。九个小时后达到1,583.1亿元人民币(226亿美元)，较上年同一时间点上涨25%。
阿里巴巴并称包括苹果(AAPL.O)、欧莱雅(L'Oreal) (OREP.PA)和迅销(Fast Retailing) (9983.T)旗下优衣库等84个品牌，开场一小时交易额就突破了1亿元人民币。
阿里巴巴称，活动期间天猫一半以上商户利用直播方式销售产品，开卖1分36秒成交额就突破100亿元人民币。
“今年几乎所有的品牌都选择了直播促销，”帮助海外企业在天猫销售产品的Kung Fu Data执行长Josh Gardner说。
“这比浏览产品细节页面更有趣。来自直播的流量很容易转化为交易，而且天猫已用资源支持进行直播活动的店铺。”
天猫称，预计今年有超过5亿用户会在双十一购物，较去年增加1亿。该公司今年还更加重视针对中国一二线城市以外地区的促销活动。
“年轻一代购买更多，而来自农村地区、二三线城市的消费者在购买进口产品，”天猫进出口事业部总经理刘鹏告诉记者。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost