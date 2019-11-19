美国商务部再次将华为禁令推迟90天执行

特朗普政府周一发布了一项新的90天许可延期令，允许美国公司继续与中国华为技术有限公司[HWT.UL]进行业务往来。美国监管机构仍在制定针对可能会给国家安全带来风险的电信公司的规定。
美国商务部自今年5月，以国家安全方面的担忧为由将华为列入经济黑名单后，已经通过一系列90天的许可证延期，允许它购买一些美国制造的产品，称此举旨在将对其客户的扰乱降至最低，其中的许多客户的业务网络位于美国乡村。
路透周日报导了美国政府准备将华为禁令再延期90天的计划。报导称，特朗普政府最初计划将禁令仅延期两周，但后来遇到了行政方面的问题，最终决定再延长90天。
“临时的通用许可证延期将允许运营商继续为美国一些最偏远地区的客户提供服务，否则这些客户将无法通讯，”美国商务部长罗斯在一份声明中说，“该部将继续严格监控敏感技术的出口，以确保我们的创新不会被那些威胁我们国家安全的人利用。”
美国商务部今年5月将华为列入其“实体名单”，此前认定该公司从事“违反美国国家安全或外交政策利益”的活动。
华为周一表示，无论临时许可证是否被推迟，“都不会对华为的业务产生任何实质性影响，这一决定也没有改变华为继续受到不公平待遇的事实。”
该公司辩称，“将华为列入实体企业名单”的决定对美国造成的伤害比对华为造成的伤害更大。这对与华为有业务往来的美国公司造成了严重的经济损害。”
今年5月，特朗普总统签署了一项行政命令，宣布禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司生产的电信设备。商务部接到指示，要在10月中之前起草一份执法计划，但迄今尚未公布。
美国商务部今年5月将华为列入其“实体名单”，此前认定该公司从事“违反美国国家安全或外交政策利益”的活动。
华为周一表示，无论临时许可证是否被推迟，“都不会对华为的业务产生任何实质性影响，这一决定也没有改变华为继续受到不公平待遇的事实。”
该公司辩称，“将华为列入实体企业名单”的决定对美国造成的伤害比对华为造成的伤害更大。这对与华为有业务往来的美国公司造成了严重的经济损害。”
今年5月，特朗普总统签署了一项行政命令，宣布禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司生产的电信设备。商务部接到指示，要在10月中之前起草一份执法计划，但迄今尚未公布。
美国商务部在收到200多份申请后也在考虑，是否向美国公司发放向华为出售零部件的单独许可证。周一，在此方面没有采取任何行动。
此时正值美国和中国就达成一项初步协议进行磋商，以解决持续了一年多的贸易战。(路透社)
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