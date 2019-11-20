美国总统特朗普再次表示若达不成协议 将提高中国输美商品关税

美国总统特朗普周二表示，如果不能与中方达成贸易协议，以结束一场针锋相对的贸易战，他将提高中国输美商品关税。这场贸易战已经搅乱了市场，损害了全球经济增长。
特朗普在白宫的一次内阁会议上说，他与中国关系良好，并指出中国正在“向前迈进”。不过，他表示，中国必须达成一项“我乐见”的协议。
“如果我们未能与中国达成协议，我就会提高关税，”他对一屋子的美国高级官员说。
美国和中国目前陷于一场激烈的贸易战中，两国一波接一波地向对方商品加征关税，这些关税搅乱了金融市场，并有可能将全球经济增长拖慢至2007-2008年金融危机以来的最低水平。
人们曾对两国在原定于11月中在智利首都圣地亚哥举行的一场峰会上签署部分贸易协议寄予厚望。由于智利发生内乱，峰会被取消，令达成协议的道路变得不明朗。
双方的症结在于如何以及何时降低关税，以及中国将承诺购买多少美国农产品。
白宫经济顾问库德洛上周表示，两国即将就结束长达16个月的贸易战达成协议，但他没有透露可能达成协议的具体时间。
中国新华社报导称，11月16日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。”。(路透社)
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