特朗普正在考虑是否要让苹果豁免进口关税

美国总统特朗普在参观完一间组装苹果电脑的工厂后，周三表示正在考虑是否给予苹果(AAPL.O)在中国生产的商品豁免进口关税。
“我们正在考虑，”特朗普回答一名记者有关关税的提问时表示。在此之前，他在苹果执行长库克(Tim Cook)的陪同下参观了德州奥斯汀一座苹果电脑组装厂。
库克已设法为苹果争取豁免进口关税。加征关税是中美长达数月贸易战的一部分。
“我们的问题在于三星。这是一家大公司，但它是苹果的竞争对手，而且因为我们和韩国有贸易协议--我们与韩国有很棒的贸易协议--但是我们必须以有点类似于对待三星的方式来对待苹果，不然并不公平，”特朗普表示。
苹果9月宣布，将在奥斯汀生产新款Mac Pro电脑。苹果宣布这一决定的前几天，美国贸易监管机构批准了苹果提出的15项关税豁免申请中的10项。
本月稍早，苹果还向特朗普政府申请，对中国生产的Apple Watch、iPhone零部件和其他电脑产品提供关税豁免。
特朗普将提振美国制造业作为总统任期的一个目标。他还在推特上发文向美国企业施压，让他们将就业留在国内。
苹果周三稍早表示，已启动奥斯汀新园区的建设，起初将雇用5,000名工人，最终雇员人数将增至15,000人。该园区料将于2022年投入使用。(路透社)
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