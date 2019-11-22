韩国无视美国压力 将终止与日本的情报共享协议

军事情报保护协定(GSOMIA)的到期可能会加剧韩国与美国的分歧。美国希望这两个亚洲盟友之间的争端不要蔓延至安全合作领域。
韩国政府按规定提前三个月在8月正式通知日本终止GSOMIA的决定，之前日本政府因围绕强征韩国劳工的争议对韩国实施出口管制。
协议将于周六午夜到期，除非重新签约。双方都不愿让步，韩国敦促日本首先取消贸易限制。日本一直呼吁维持GSOMIA。
“除非日本的态度发生变化，否则我们的立场是不会重新考虑，”韩国外交部长官康京和周四对国会称。
日本防卫大臣河野太郎称，协议到期不会对日本的安全造成直接影响。
“但考虑到朝鲜当前的形势，我担心这可能会向朝鲜和地区内其他国家传达错误信号，”他说，并称他认为韩国将做出“理智决定”。
美国多年力促更好地联合应对朝鲜日益壮大的军事威胁，之后GSOMIA于2016年达成。
华盛顿在公开批评韩国的决定时表现出异常强烈的态度，这并不是造成美韩关系紧张的唯一因素。
周二在韩国拒绝美方要求、将韩方所分摊驻韩美军费用大幅提高至50亿美元之后，美国谈判代表中断了防卫费谈判。
“这种空前的分裂表明了美韩联盟的现状，资金和商业往来正在侵蚀构成联盟根基的共同价值和信任，”韩国前外交部次官金弘筠称。
**最后期限**
在被问及GSOMIA终结是否可能损害与美国的同盟关系时，康京和表示，这种分析可以理解，但终结的决定仅是在与日本关系的背景下作出。
韩国已承诺将继续与日本的安全合作，包括涉及美国的三方安排。
美、日、韩三国在2014年签署了三方情报共享协议(TISA)，不过这仅限于朝鲜核子与导弹计划的相关情报，军事情报保护协定(GSOMIA)涵盖的情报范围更广。
金弘筠表示，美国总统特朗普在未来的谈判中可能诉诸“外交冒险政策”(brinkmanship)，与他与朝鲜打交道的手法如出一辙。特朗普已表态坚持要韩国分摊更高的防卫费。
韩国统一研究院高级研究员Cho Han-bum表示，韩国将贸易纷争扩大到安全问题，实属失策，但特朗普不太可能撤军，因为这些驻军对牵制中国与俄国至关重要。
韩国方面有报导指出，如果费用分摊谈判进展不如特朗普所愿，美国将考虑裁减驻军人数。美国周四否认此一消息。(路透社)
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