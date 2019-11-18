2019年全球债务将超过255万亿美元 创纪录高位--IIF

国际金融协会(IIF)周五估计，2019年全球债务或将创下逾255万亿美元的纪录高位--按全球77亿人口计算，人均债务接近32,500美元。
上述债务规模是全球年度经济产值的三倍多，上半年增长7.5万亿美元，而且没有放缓迹象。
增幅中大约60%来自美国和中国。今年单是政府债务就要超过70万亿美元，新兴市场国家的整体债务(政府、公司和金融行业)也将超过这一水平。
“几乎没有迹象显示债务增长放缓，我们预计今年全球债务规模将超过255万亿美元，”IIF在一份报告中称。
今年上半年增加最多的是政府债务，增加了1.5个百分点，其次是非金融业企业，增加了1个百分点。
在新兴市场中，国营企业占了非金融公司债务的逾半数。过去10年中，主权相关的借贷一直是全球债务最重要的推手。
美银美林周五公布的分析则显示，自美国投资银行雷曼兄弟破产以来，政府举债30万亿美元，企业借贷25万亿美元，家庭为9万亿美元，银行则为2万亿美元。
IIF数据亦显示，金融业以外的债务总额如今已来到190万亿美元，相当于全球GDP的逾240%。
全球债券市场已从2009年的87万亿美元增加至逾115万亿美元。政府债券如今占比达到47%，2009年时为40%。银行债券则从2009年的逾50%降至不到40%。(路透社)
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