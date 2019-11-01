朝鲜称成功试射超大型多管火箭发射装置 日本韩国抗议

朝鲜中央通讯社(KCNA)周五报导，朝鲜周四下午再次成功进行了一次超大型多管火箭发射装置试射。但这次试验招致邻国日本和韩国的抗议。
朝中社称，这次最新的试射表明了平壤在武器开发方面取得的进步。目前朝鲜与美国的谈判处于不确定状态。8月和9月朝鲜曾在该国领导人金正恩的坐镇下对这一类型火箭进行了两次试射。
朝中社立即报导了这次试射成功的消息，朝鲜领导人金正恩对此“表示满意”，并向研制该武器的科学家表示祝贺。这暗示金正恩周四并没有在现场。
朝鲜官方媒体--劳动新闻发布了一幅由黄色火焰和浓烟包围的多管火箭图片。
朝中社补充称，周四的试射证实，多管火箭发射装置的“连续发射系统”能够通过发动突然攻击，“完全摧毁”敌方的一个群目标。
共和党参议员Cory Gardner表示，朝鲜的“行为逐步升级”。Gardner为美国参议院外交关系委员会的东亚、太平洋与国际网路安全政策小组委员会主席。
Gardner在声明中表示：“这次试射以及朝鲜的持续挑衅，凸显了特朗普政府有必要重新致力于施加最大压力的政策，”并且让国会对朝鲜政府实施更多制裁。
不过韩国国安室长郑义溶表示，朝鲜的导弹试射并未构成“非常严重的威胁”。
“我们也在试射导弹，不比朝鲜少，”他在国会会议中表示，“我们的导弹防御与拦截能力绝对高于他们。”(路透社)
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