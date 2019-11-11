特朗普称谈判进展顺利 但只会同意对美国有利的协议

美国总统特朗普周六表示，美中贸易谈判进展“非常顺利”，但只有对美国有利，美国才会与中国达成协议。
特朗普对记者表示，谈判进展比他希望的要慢，但中国比他更想达成协议。
“我认为，与中国的贸易谈判进展非常顺利。如果达成了我们想要的协议，那会是一个好协议，如果不是好协议，我不会同意的，”他表示。
“我希望达成一份协议，但它必须是对的协议，”他称。
“中国非常希望达成协议，”特朗普补充说，“他们正经历57年来最糟糕的一年。他们的供应链像鸡蛋一样被打破了，他们希望达成协议，也许他们必须要达成一份协议，我不知道，我也不在乎，这要取决于他们。”
特朗普称，有不实报导称美国愿意取消关税。他说加税给美国带来了数百亿美元收入，而且很快“确实会达到数千亿美元”。
“有许多不实报导，但你们会看到我怎么做，”他说。
“关税有所差别，但我们总能收到关税，”他说。
“取消关税的幅度是不正确的，”特朗普在提到新闻报导时说。他没有详细阐述。
中美两国官员周四表示，双方同意取消在长达16个月的贸易战中对彼此商品加征的关税，作为第一阶段贸易协议的一部分。但取消关税的可能性，即便是分阶段进行，招致了特朗普在白宫内外的多位顾问，以及连任竞选团队的强烈反对。
特朗普周五表示，他尚未同意中国提出的取消贸易战期间加征的关税的要求，这番言论打击股市和美元。他后来对记者表示，“我什么都没有同意。”(路透社)
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