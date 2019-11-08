美国科技政策官批评某些国家向中国5G“张开双臂”

美国首席科技政策官克拉希欧斯(Michael Kratsios)周四批评一些国家向中国5G网络和人工智能(AI)技术“张开双臂”。
他表示，无法信任中国企业，因为法律要求他们配合国家的情报部门。他特别提到华为。
克拉希欧斯在里斯本一场科技会议上指出，欧洲必须与美国“站在同一立场”。美国在5月对华为实施出口管制，并呼吁欧洲国家不要使用华为产品。
“我们也许不会在科技政策的方方面面都看法一致，但我们在最重要的原则上都是一致的。”克拉希欧斯说。他协助制定美国的科技和数据政策。
然而，欧洲企业似乎没有因为华府的担忧而却步：华为上个月称，在公司已签的65个商业协议中，半数是与欧洲客户建设5G网络。
在近期关于国家支持实体进行网络攻击风险的报告中，欧盟立法者并未明确将中国和华为列为安全风险。
一位欧盟官员称，克拉希欧斯当日稍早会见了欧盟竞争事务执委维斯塔格，讨论了“数字问题”。
克拉希欧斯在讲话中重申了法国世界报去年发出的指控，称北京使用华为IT设备将数据从非洲联盟位于亚的斯亚贝巴的总部转移到中国，时间长达五年。
这座耗资2亿美元的建筑完全由中国出资援建，2012年完工。
华为谴责克拉希欧斯的言论不实，称华为并无权访问非洲联盟数据。
非洲联盟之前拒绝声称华为参与了任何网络攻击。(路透社)
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