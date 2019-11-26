美国企业和消费者为特朗普关税买单 而非中国--纽约联储研究

当特朗普政府去年对中国输美商品加征关税时，官员们言之凿凿，称中国将为此买单，即中国企业将不得不降价，以吸收其商品运抵美国口岸时需要缴纳的高达25%的进口“税”。
但事与愿违，纽约联储的研究人员周一公布的一份研究报告显示，中国输美商品的价格几无变化，也就是说，是美国企业和消费者在承担这些关税成本，估计每年约400亿美元。
由于中美两国爆发贸易战，美国海关和边境保护局对进入美国的中国商品加征高达25%的关税。如果由中国企业来消化这些成本，它们将不得不降价多达20%，从而使美国零售商、制造商或批发商能够保持其价格和利润稳定。
但情况并非如此。
美联储的研究发现，2018年6月至2019年9月的进口数据显示，中国输美商品的价格仅下降了2%，与全球贸易放缓导致的其他许多国家的价格跌幅一致。
“中国输美商品价格持续保持稳定，意味着美国公司和消费者不得不为这些关税买单，”纽约联储研究小组写道。
至于这些成本是如何在美国公司利润下降，或消费者价格上涨之间分配，研究人员没有做出估计。
不过，研究确实发现，中国已开始感受到关税上调带来的影响。
自2017年以来，中国在美国的机械和电气设备进口中的占比下降了约两个百分点，在美国的电子产品进口中的占比下降了六个百分点。
研究发现，这些流失的市场份额中，“机械设备份额主要流向了欧洲和日本，电子产品和电气设备份额流向了马来西亚、韩国、台湾和越南。”
这项研究没有说明美国供应商的市场份额可能增加了多少，也没有说明其他国家输美商品的价格是否高于中国商品的价格。
中国输美商品以美元计价的价格并没有下降的事实还表明，自首批关税加征以来，人民币贬值了约10%，但出口商并没有像一些美国官员所说的那样，利用人民币贬值来保持其竞争优势。
相反，该研究小组得出的结论是，人民币贬值帮助“提高了中国出口商每单位销售的利润”。(路透社)
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