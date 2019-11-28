香港政府强烈反对涉港法案成为美国法律 冀维持对港经贸政策

香港特别行政区政府周四称，对《香港人权与民主法案》以及另外一项有关香港的法案成为美国法律表示强烈反对，并对美方无视港方多次就两项法案提出的切实关注表示极度遗憾，希望美国政府采取务实态度，维持对香港的经贸政策和原则立场。
政府发言人表示，“两项法案并不合理，当中《香港人权与民主法案》以人权及民主为名，但实际上部分条文涉及出口管制和香港执行联合国制裁措施，根本与香港的人权和民主无关。两项法案更会向示威者发出错误信息，无助缓和香港局势。”
美国总统特朗普周三签署了国会通过的香港人权与民主法案，尽管北京方面此前已表达强烈反对。目前美中两国正寻求达成贸易协议以结束贸易战。
香港政府发言人指，美国在香港拥有庞大经济利益，包括在过去10年从香港赚取在美国的全球贸易伙伴中最高的双边贸易顺差，单是去年已超过330亿美元。美国单方面改变对香港的经贸政策，将会对双方的关系及美国的利益产生负面影响。此外，香港和美国在出口管制及执法方面一向有紧密合作。
“特区政府希望美国政府采取务实态度，以香港和美国的互惠关系和美国在香港的利益为依归，维持对香港的经贸政策和原则立场，继续尊重香港作为一个单独关税地区的地位。”发言人称。
该发言人并重申，外国政府及议会不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。
香港政府仓促修订《逃犯条例》引发的社会动荡持续近半年尚未止息，暴力冲突更不断升级。11月11日示威者再度发起“三罢”(罢工、罢课、罢市)并堵塞多处道路，导致全港交通几乎瘫痪，当日一名交通警察在西湾河处理堵路时连发三枪实弹，击中一名学生示威者，另外，警方在处理堵路时在中文大学外与学生对峙超过一日，期间施放逾千枚催泪弹及橡胶子弹，事件引起国际广泛关注，因而加速了美国国会参众两院通过香港人权法案。
香港保安局局长李家超周三答覆立法会议员提问时表示，自6月初以来香港发生了超过900场示威、游行和公众集会，警方累计拘捕超过5,800人（其中923人已被落案控告），使用约1万枚催泪弹、约4,800发橡胶子弹及19发实弹。
中国外交部周四发表声明称，美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和人民坚决反对。（路透社）
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