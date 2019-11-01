美官员警告华为中兴威胁美经济及国安

美国有高级官员和议员警告，华为和中兴通讯等中国企业，对美国的经济主导地位及国家安全构成威胁，因在网络中使用其设备使北京政府获得可用于间谍活动、网络攻击和盗取知识产权的优势。
美国联邦通讯委员会(FCC)委员Jessica Rosenworcel，周四在参议院国土安全和政府事务委员会的听证会上发表讲话，并引用美军在5G上的报告称，拥有5G的国家将拥有创新力，并为世界其他地区设定标准，但这个国家目前不太可能是美国。她又称，华为和中兴通讯在美国较老网络中的通讯设备也构成安全风险。
共和党籍的参议院国土安全委员会主席约翰逊(Ron Johnson)亦批评，中国能够在5G上与美国竞争的原因之一，是因为对方窃取了价值数千亿美元的知识产权，现在中方正威胁要从这个角度出发超越美国。
委员会成员、密歇根州民主党参议员彼得斯(Gary Peters)表示，使用华为和中兴等中国企业的设备构成严重的国家安全风险，并可能使美国国家安全网络被打开后门。他强调，中国在5G设备和标准开发方面的优势，对美国的经济主导地位及国家安全都构成威胁。
FCC计划本月19日对一项提案进行表决，该提案将防止美国政府的补贴被用于采购华为和中兴的设备，监管机构也正在考虑是否要求美国企业不要使用这些中国公司的设备。（信报）
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