中方强烈抗议美签署涉港法案 数千港人集会“感恩”美国

中国方面周四就美国将支持香港反政府抗议者的 “ 香港人权与民主法案 ” 签署成法提出严正交涉和强烈抗议，并表示，干涉香港的企图注定要失败。





美国总统特朗普周三不顾中方的强烈反对，签署了国会通过的＂香港人权与民主法案＂。目前美中两国正寻求达成贸易协议以结束双方的贸易战。 作为回应，香港数千名抗议者在市中心举行了一场 “ 感恩节 ” 集会，其中一些人身披美国国旗。





“ 我们举行这次集会的理由是要表达感激，感谢美国国会和特朗普总统通过法案，＂ 23 岁的 Sunny Zhang 称，他是该对法案通过进行游说的学生团体成员之一。

他补充表示， “ 我们对此由衷感激，我们非常感谢那些支持香港、与香港站在一起、而不是选择站在北京一边的美国人所做出的努力。 ” 他还敦促其他国家通过类似的立法。





特朗普周三签署的涉港法案，要求国务院至少每年确认香港是否仍享有足够的自治地位，使其有资格继续从美国那里获得特殊贸易待遇。而这一待遇帮助香港保持著作为全球金融中心的地位。





该法案还威胁对违反人权的做法实施制裁。 中国外交部表示，对美方的错误举措，中方必将予以坚决反制，由此导致的一切后果由美方完全负责。





中国外交部副部长乐玉成召见美国驻华大使布兰斯塔德，敦促华盛顿方面立即停止干涉中国内政。





香港特别行政区政府周四称，美国通过的两项法案更会向示威者发出错误信息，此举严重干预香港事务。





环球时报总编胡锡进发表推文称，中方正在考虑禁止该法案的起草人、佛罗里达州共和党参议员鲁比奥进入中国大陆以及香港和澳门。





**“ 险恶用心 **





自今年 6 月香港因修订一项引渡条款爆发骚乱以来，已有逾 5,800 人被捕。随着暴力升级， 10 月和 11 月的被捕人数继续增加。





示威者对警察的暴力执法，以及他们认为的北京干预香港自由感到愤慨，在 1997 年香港回归时，中国政府承诺给予香港司法独立等方面的自由。





北京方面表示，坚持 “ 一国两制 ” 的方针不会变、不动摇，并指责外国势力煽动骚乱，该国在回应美方通过相关涉港法案的做法时多次采用这一说法。





中国外交部发言人耿爽周四表示， “ 这一所谓法案只会让包括香港同胞在内的广大中国人民进一步认清美国的险恶用心和霸权本质，只会让中国人民更加众志成城。美方的图谋注定失败。＂





他对记者补充称， “ 至于你关心的中方反制措施有哪些、何时出台，请你保持关注，该来的早晚会来。 ”





中国商务部发言人高峰没有直接评论该法案是否会影响中美经贸磋商，他只表示没有需要向大家主动进行通报的信息。





一些分析人士称，任何取消香港有利贸易条款的举动都可能损害美国的利益。美国一直从香港友好的营商环境中获利。





** 暴力抗议降温 **





反政府抗议活动已经在香港肆虐了六个月，期间甚至导致企业、政府、学校乃至国际机场被迫关闭。





过去一周香港暴力抗议活动罕见地有所降温，周日的区议会选举在和平气氛下进行，泛民主派取得压倒性胜利。





知名活动人士黄之锋和何韵诗周四晚间在集会上发表讲话，感谢前线抗议者推动涉港法案在美通过。集会人群高唱抗议歌曲《香港荣耀》，挥舞着开启手电功能的手机。





还有数百人聚集在香港理工大学外面，警方在经过近两周的包围后进入了这所大学。





“ 理工大学的情况仍然是一场灾难， ”30 岁的 Ng 表示，该人士身着黑衣，头戴医用口罩， “ 我们今天在此聚集就是要表明，我们永远不会忘记在理工大学发生的事件。 ”





11 月中，香港理工大学变成了一处战场，抗议者在校园各个入口设置了路障，并与防暴警察发生了冲突，示威者向警察投掷汽油弹，而警察则动用了催泪瓦斯和高压水枪等武器。上周大约有 1,100 人被捕。





目前还不清楚是否有抗议者留守校园，约 100 名便衣警察周四上午进入校园，进行搜证，并清除汽油弹等危险物品。





警方表示，他们发现了逾 3,000 枚燃烧弹和数百瓶腐蚀性液体。





香港警务处助理处长周一鸣表示， “ 行动将于今日结束。 ”





他敦促任何留守在校园的抗议者先去就医，并称拘捕行动不是当务之急，不过有人看到当天早些时候警察在燃烧弹上提取指纹。 ( 路透社 )





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