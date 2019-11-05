德国外长对华为能否参与德国5G网络建设提出质疑

德国外交部长马斯(Heiko Maas)周一就中国电信设备供应商华为是否能够参与德国5G网络的开发和建设提出质疑。
马斯在柏林对记者表示，华为是一家依赖中国政府的企业，根据中国的国家安全法，这就意味着华为有义务将信息提交至中国政府。
马斯说，因此德国希望对5G安全目录增加一项可靠性测试，之前主要是针对技术标准的评估。
在可靠性测试中，德国政府将评估一家公司的本国法律是否要求它提交本应予以保护的信息和数据，并称：“华为就是这种情况。”
马斯的表态是迄今德国打算对华为采取更强硬立场的最强信号，可能至少会把华为排除在其5G网络的部分项目之外。
政府官员上月证实，德国所谓的安全目录预示了对技术和其他标准的评估，但表示为了给设备供应商创造公平竞争环境，不会抵制任何一个供应商。
美国不断向其盟国施压，要求把华为排除在外，称其调制解调器含有“后门”，使中国能够对其他国家进行间谍行为。华为是全球领先的通信设备供应商，在全球市场占据28%的份额。
德国运营商都是华为的客户，他们警告称，如果抵制华为，可能让德国推出5G网络的时间延后数年，而且增加数以十亿美元计的成本。(路透社)
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