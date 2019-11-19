牛车水戏剧节闪亮登场 各种免费戏剧令人目不暇给

新加坡传统戏曲明天（20日）起将在牛车水戏剧节集中登场，戏曲爱好者将可一饱眼福。
“牛车水戏曲节2019”集合多种本地常见戏曲剧种，包括粤剧、潮剧、越剧、京剧、歌仔戏、琼剧等，并邀请红豆粤剧团参与演出。来自中国广州的红豆粤剧团于1990年由粤剧艺术大师红线女创建。
牛车水商联会举办的“牛车水戏曲节2019”是新加坡首个展示与推广本地丰富的地方文化遗产活动。在新加坡旅游局的鼎力支持下，该戏曲节将于2019年11月20日至24日在繁华的牛车水举行，是本地民众和旅客不可错失的活动。
趁着这个充满活力的戏曲节，让我们回到过去，重温五六十年代的街头艺术表演。商联会将通过精湛的戏曲表演、精心营造的氛围和街头小吃，再现昔日观赏传统戏曲的体验。
从琼剧，福建戏至较受欢迎的粤剧，民众可欣赏由数个由敦煌剧坊等本地剧团与广州红豆粤剧团带来的精湛演出。
本次活动的亮点还包括“传统戏曲兵器展”、“水袖”教学和变脸表演等。除此之外，也将有能和年轻观众产生共鸣的节目“流行音乐与京剧”，主要推广结合了传统戏曲元素的流行音乐创作。
本次戏曲节设有各种免费活动供民众参与，如照相亭、戏曲人物彩绘、游戏摊位及戏曲道具展览等。需付费的活动包括京剧面具彩绘、戏曲周边商品、小吃摊等等。
牛车水戏曲节期间，发挥你的创意凡参与“戏曲角色扮演比赛”者将有机会赢取一部全新的Apple iPhone 11。发挥您的创造力，。更多参赛详情见附件A。
晚间的粤剧表演需持票入场。欲购票者可亲临牛车水旅客咨询中心，牛车水原貌馆或通过售票网站购票。票价分为$20与$10。
牛车水商联会执行董事林玉璇表示:“我们希望通过次活动还原新加坡的文化遗产，重现昔日牛车水的原貌，使地方文化能够代代相传。”
牛车水戏剧节节目表：
20th - 21st Nov
Chinese Theatre Circle 敦煌剧坊 Performing:
Women warriors of the Yang Family《杨门女将》
Jing Ke《荆轲之易水送别》
General Di Qing《狄青闯三关》
The Patriotic Princess《帝女花》
22nd - 24th Nov
Guangzhou HongDou 广州红豆粤剧团 Performing Opera Excerpts:
22nd Nov
Monkey King and the Iron Fan《美猴王借扇》
White Dragon Pass《白龙关》
Snow Fall《跌雪》
Fighting warrior Jiao Zhan《大焦赞》
Lu An Island《潞安洲》
General Lv Bu《吕布试马》
23rd Nov
Aloe flower shop《芦花荡》
Zhaojun goes beyond the Great Wall《昭君出塞》
Aunty Seven《七姑姐开店》
Heavenly Girl《天女散花》
Ma Fook Long's arrow《马福龙卖箭》
24th Nov
《活捉张三郎》
《投江》
《杀庙》
《访鼠》
《岳飞与杨再兴》
Farewell My Concubine《霸王别姬》
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