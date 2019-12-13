德国会拟立法全面封杀华为

中国电讯设备商华为在德国发展前景再添变数。德国总理默克尔执政联盟中据报有议员起草一项法案，要求德国当局应能将不可信的5G设备供应商，排除在核心和非核心网络之外。
外电报道，虽然该草案并未点名华为，但却是针对华为度身定造。此前，德国议会已经过了数月的有关5G安全性的辩论，并仅呼吁要求将华为排除在更敏感的核心网络之外。
草案又批评，默克尔政府制定的安全准则，包括认证程序和信赖声明都远远不够，强调必须考虑到供应商所在国的政治和法律环境。
分析认为，德国下议院的这一草案对默克尔在5G安全考虑和中德微妙经济关系之间取得平衡的努力，构成重大挑战。目前，柏林政府中的鹰派、情报机构和内政部均警告，华为与北京政府的关系构成安全隐患。
作为德国三大电讯运营商之一的西班牙电讯德国公司(Telefonica Deutschland)稍早表示，计划在德国建设5G无线网络，使用华为和芬兰诺基亚(Nokia)的设备，但前提是华为设备符合政府安全标准。据报，德国政府目前正为建设5G网络制订安全指南，估计将要求对华为的天线及基站等设备进行认证。
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