金正恩传下令量产导弹发射车

共同社引述中朝关系消息人士报道，北韩领袖金正恩在去年约2月，下令量产洲际弹道导弹(ICBM)等的运输起竖发射车(TEL)。据悉，向党军需工业部旗下的贸易公司拨款数千万美元，作为从中国等地采购约70辆TEL零部件的费用。
这反映平壤面对美朝谈判的同时，也强化核与导弹战力。美国情报部门似乎已掌握相关情报，正追踪事态发展。
TEL对陆基导弹运用而言不可或缺。在分析导弹战力威胁时，TEL的拥有数量和导弹本身的持有数是同样重要的指标。
消息透露，北韩的TEL主要在平壤北方平城市的「3月16日工厂」组装。美国专家的卫星分析指出，本月有新建筑物竣工，设施正扩展。
消息人士及曾在北韩人民军负责物资采购的前干部透露，北韩的发动机和液压系统的零部件等仍要依赖中国等海外，可能尚未能完全国产化TEL。其ICBM在2012年阅兵中首度亮相，使用的TEL是改装自中国企业生产的大型车辆。
2017年的联合国安理会决议全面禁止普通机械和运输用车辆出口至北韩，不单涉及武器和相关物资，若中国企业出售TEL相关零部件，亦会违反制裁决议。（信报）
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