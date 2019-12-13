库克：智慧手机仍会发展！苹果未来最大贡献将是医疗

苹果CEO 库克稍早参访日本，并接受《日本经济新闻》专访。库克并回应了几项关于苹果未来发展的议题，如iPhone 在近几年面临的成长趋缓，甚至衰退。
其中，库克对苹果的创新能力仍充满信心，认为「苹果的创新精神和DNA 从未像现在这般强大」。库克也认为，智慧手机市场虽然面临市场饱合，以及成长缓慢的问题，但库克认为智慧手机才诞生12 年，没有人会认为它已经成熟。
至于未来，库克则认为苹果将会成为「由硬体、软体和服务」组成的企业，且当人们在回顾苹果时，可能会认为苹果对人类的最大贡献，是在医疗和保健领域。库克举例，这是由于Apple Watch 搭载了心电图，让这类技术变得更普及，同时也推动了一些医学研究的应用和数据收集。
库克也指出，下一世代的电脑平台，将会是AR 技术，并会成为人们日常使用的一部份，暗示苹果正在进行相关的计画与新品。透过AR，人们可以在现实环境中增添虚拟物件，并透过装置与之互动。
目前对台湾用户来说，最容易使用的AR 技术，则可能会在Google Maps 中。该App 提供用户以AR 方式导航，会在透过相机即时拍摄的实景中，以虚拟箭头指引用户路名，以及前进的方向。
不过因应运算速率，且需要相机才能使用，Google Maps 的AR 导航目前仅支援步行模式下才能使用。（自由时报）
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