日本决定向中东派遣自卫队 伊朗总统表示“理解”

共同社12月17日报道称，该媒体17日从日本与伊朗关系消息人士处获悉，关于日本政府考虑向中东派遣海上自卫队一事，即将访日的伊朗总统鲁哈尼计划向首相安倍晋三表示，作为伊朗政府不会反对，而是给予“理解”。鲁哈尼将在20日的首脑会谈上作出这一表示。据分析，这是顾及到日本没有参加与伊朗敌对的美国主导的联盟。
报道称，日本政府考虑在获得鲁哈尼理解的基础上，于23日的内阁会议作出派遣自卫队决定。作为中东地区大国、与日本保持传统友好关系的伊朗如何评价此事成为决定派遣的焦点之一。据消息人士称，鲁哈尼计划在首脑会谈中介绍基本立场，即“外国部队驻留中东地区无益于地区的和平与稳定”，在此基础上对派遣自卫队表示“理解”，并积极评价日本未参加美国“护航联盟”的决定。
美国特朗普政府11月成立了旨在确保霍尔木兹海峡等地安全的“护航联盟”。日本认为刺激友好国家伊朗并非上策，因而决定不参加意愿联盟。
此次考虑派遣的护卫舰和P-3C巡逻机的活动区域不包括霍尔木兹海峡和波斯湾，而是设想在阿曼湾、阿拉伯海北部、曼德海峡东侧的公海，展现出对伊朗方面的顾及。
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