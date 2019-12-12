欧盟拟扩大贸易制裁选项 抗衡美国

欧盟计划扩大贸易制裁选项，将矛头对准美国总统特朗普。
外电报道，欧盟贸易专员霍根(Phil Hogan)将寻求升级欧盟一项关于执行国际商业规则的法案，提议允许欧盟对非法限制贸易同时阻止世界贸易组织(WTO)争端解决程序的国家，实施制裁。
本周三，WTO旗下上诉机构无法再受理新案件，因为美国否决对该小组成员的任何任命，使其人数无法达到做出裁定所需最低3人的要求。
WTO上诉机构是该组织的最高权力机构，能够发布具有约束力的决定，争端中被裁定胜诉的一方有权对违反法律的国家，实施提高关税等贸易惩罚措施。自特朗普政府上台前以来，美国一直指责WTO上诉小组行为越界，要求改变该机构的做法。
霍根的提案需要获得欧盟各国政府及欧洲议会的支持，这一进程将持续到明年。外电引述峰会声明草案，在周四起一连两日于比利时首都举行的会议上，欧盟国家领导人将要求立法者把审议欧盟委员会的这项提案作为优先事项。
过去3年，美国以有争议的国家安全为由，对欧盟的钢和铝加征关税，还威胁要对外国汽车加征类似关税，并计划对法国商品提高关税，以报复法国开征数码税。（信报）
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