莎莎关闭新加坡所有零售店

莎莎国际公布，决定关闭新加坡市场所有零售店铺，集中资源发展港澳、中国内地和马来西亚市场，以及电子商贸业务。
莎莎解释，集团在新加坡市场的表现多年来一直欠理想，及在过去连续6个财政年度录得亏损。为改善新加坡市场业务，集团近年采取措施重整当地的管理团队，并优化店铺陈列及产品组合以刺激销售，惟成绩遗憾地远不及理想。
该公司续指，于香港核心市场的经营环境亦因内地访港旅客数目锐减而变得十分严峻。面对前所未见的重大挑战，将资源集中投放于核心市场及具增长潜力的业务，以保持盈利能力为集团的首要任务。经审慎考虑后，集团认为结束新加坡业务可改善集团其他业务的表现及盈利能力，并符合集团及整体股东最佳利益。此外，现时同时管理星马市场的管理团队亦可集中资源发展较有潜力及盈利空间的马来西亚市场。
莎莎称，是次关闭新加坡店铺而离职的员工数目约170名，将按当地雇佣条例补偿予各受影响员工。而终止新加坡的租赁合约预计不会对集团的经营产生任何重大影响，亦对现金流没有重大影响。（信报）
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