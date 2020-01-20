香港港连续10年成全球楼价最难负担城市

香港连续第10年居全球楼价最难负担城市首位。
国际公共政策顾问机构Demographia公布的2019年国际房价负担能力报告显示，香港的指数属「严重负担不起」，连续第10年居房价最难负担城市榜首，房价对家庭入息中位数比率由上年度的历史高位20.9倍，轻微回落至20.8倍，仍远远抛离第二位加拿大温哥华。
该衡量住宅楼价负担能力的比率，是以一个城市的房价中位数除以家庭全年入息中位数计算，数值愈大负担能力愈差。根据香港的最新数字，意味一个家庭须不吃不喝20.8年才能买得起一间住房。
调查显示，第二及第三位是温哥华及澳洲悉尼，该两城市最新的房价对家庭入息中位数比率分别为11.9倍及11倍，2018年分别为12.6倍及11.7倍。
在2019年的调查中，有31个城市的房价属「严重负担不起」，即房价对家庭入息中位数比率在5.1倍及以上，澳洲五个城市悉数进榜，负担比率中位数为6.9倍。
最可负担房价头10个城市悉数位于美国，排首位的为罗彻斯特(Rochester)，房价对家庭入息中位数比率只为2.5倍，克里夫兰(Cleveland)及奥克拉荷马市(Oklahoma City)均以2.7倍紧随其后。
该调查覆盖8个国家，包括澳洲、加拿大、中国、爱尔兰、纽西兰、新加坡、英国及美国，共309个大都会城市的楼价，而香港是该项调查唯一的中国城市。（信报）
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