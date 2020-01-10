特朗普:击杀伊朗将领因计划炸掉美使馆

美国总统特朗普表示，美国上周在伊朗革命卫队指挥官苏莱马尼(Qassem Soleimani)刚飞抵伊拉克就展开空袭把他击毙，部分原因是「他们想要炸毁我们的大使馆」。
促使特朗普指令击杀苏莱马尼的原因一直相当不明朗，因此行动备受争议，亦引起美国民主党指其行为鲁莽，更提出议案要求限制特朗普对伊朗发动军事行动的权力，并已于周四表决通过。
特朗普在白宫称，早该把苏莱马尼宰掉。这样做是因为其想要炸掉美国大使馆。
他还指，美国发动这场空袭也是因为获伊朗撑腰的民兵，于去年12月以火箭攻击美军在伊拉克的基地，造成一名美国承包商丧命，美国官员认为苏莱马尼也有参与密谋。
支持这些民兵的群众随后在美国驻巴格达大使馆外发动暴力示威。特朗普说，苏莱马尼曾希望这些抗议活动变得更加暴力。
特朗普称，这完全是有组织的阴谋，而大家知道是谁策划，此人现在已经不在了；他的盘算还不只是美国大使馆。
路透引述美国国防部高级官员表示，苏莱马尼策动了美国大使馆外的抗议活动，也坦言曾有炸毁大使馆的计划。这名官员拒绝对美方相关情报提供更多细节。(信报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost