    • 2020年1月6日

    Home global 伊朗宣布中止履行伊核协议：不再限制离心机数量

    伊朗宣布中止履行伊核协议：不再限制离心机数量

    星期一, 一月 06, 2020

    当地时间1月5日晚，伊朗外交部长扎里夫在社交媒体上发文称，作为第五阶段也是最后一个“补救”步骤，将针对伊核协议第36条，对离心机的数量将不再有任何限制。

    此步骤在伊核协议范围内，而所有五个步骤在有效执行对等义务后均可逆。伊朗与国际原子能机构的全面合作将继续。

    2020年1月6日 02：52

    据伊朗法尔斯通讯社报道，当地时间1月5日晚，伊朗政府在一份声明中表示，在第五阶段，伊朗取消了所有伊核协议对其限制措施。伊朗迈出了第五阶段也是最后一步。

    政府声明全文：

    伊朗在中止履行伊核协议的第五阶段中，放弃了最后一个限制，即“离心机数量的限制”。

    因此，伊朗的核计划将不再受到任何限制（包括浓缩能力，浓缩百分比，浓缩物质的数量和研发），并且从现在开始，伊朗的核计划将继续按照伊朗的核计划技术要求进行推进。伊朗与国际原子能机构的合作将像以前一样继续进行。如果取消制裁，并且满足伊朗的利益，那么伊朗将准备恢复履行伊核协议。

    伊朗原子能组织必须在伊朗总统的协调下采取必要的措施和做法。
    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：