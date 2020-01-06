伊朗宣布中止履行伊核协议：不再限制离心机数量

当地时间1月5日晚，伊朗外交部长扎里夫在社交媒体上发文称，作为第五阶段也是最后一个“补救”步骤，将针对伊核协议第36条，对离心机的数量将不再有任何限制。
此步骤在伊核协议范围内，而所有五个步骤在有效执行对等义务后均可逆。伊朗与国际原子能机构的全面合作将继续。
2020年1月6日 02：52
据伊朗法尔斯通讯社报道，当地时间1月5日晚，伊朗政府在一份声明中表示，在第五阶段，伊朗取消了所有伊核协议对其限制措施。伊朗迈出了第五阶段也是最后一步。
政府声明全文：
伊朗在中止履行伊核协议的第五阶段中，放弃了最后一个限制，即“离心机数量的限制”。
因此，伊朗的核计划将不再受到任何限制（包括浓缩能力，浓缩百分比，浓缩物质的数量和研发），并且从现在开始，伊朗的核计划将继续按照伊朗的核计划技术要求进行推进。伊朗与国际原子能机构的合作将像以前一样继续进行。如果取消制裁，并且满足伊朗的利益，那么伊朗将准备恢复履行伊核协议。
伊朗原子能组织必须在伊朗总统的协调下采取必要的措施和做法。
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